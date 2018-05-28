Названо лучшее молодёжное испанское вино

Жюри, состоящее исключительно из молодых людей в возрасте до 30 лет, выбрало лучшее испанское вино.

Золотая медаль досталась белому вину Circe 2017 года. Его производят на винодельне Avelino Vega в Сеговии из винограда сорта вердехо, который выращивается в определённой местности в этой провинции. Особый способ изготовления придаёт напитку характерный сладковатый оттенок с кислинкой.

Винодельня Avelino Vega также была отмечена в категории розовых вин, в которой золотую медаль присудили Vino Sub30.

Молодёжный конкурс вин проводится с 2004 года в Аргентине, Уругвае и Испании, которая принимала состязание трижды. Для конкурса винодельни представляют особую подборку вин, которые должны прийтись по вкусу молодым людям.