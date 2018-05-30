Футболка-рубашка от Balenciaga за 1300 долларов произвела фурор в соцсетях

Модный дом Balenciaga привлёк к себе внимание интернет-пользователей после того, как представил неоднозначную смесь футболки и рубашки, которая стала поводом для многочисленных шуток в соцсетях.

Элемент одежды от Balenciaga включает футболку, к которой спереди пришита рубашка. Дизайнеры брэнда предлагают два варианта ношения изделия на выбор. Майка-рубашка уже поступила в продажу по цене 1300 долларов.

Изображение нового модного решения быстро распространилось в социальных сетях. Многие пользователи сначала отказывались верить в то, что это не фэйк, однако модный дом на своей странице в Instagram подтвердил, что товар доступен для заказа.

Помимо футболки-рубашки, брэнд выпустил ещё одно похожее изделие - двойную рубашку, стоимость которой составляет 1500 долларов.