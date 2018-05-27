В Испании впервые обвенчают геев

Свадьба состоится на пляже в Торревьехе. Церемония обладает исторической значимостью, поскольку, несмотря на то, что в Испании однополые браки легальны с 2005 года, в Католической церкви на них по-прежнему действует запрет. Пастор Сьёберг же принадлежит к Шведской лютеранской церкви, которая с 2009 года разрешила заключать браки между гомосексуалами.

Как отмечает сам Сьёберг, который работает в Торревьехе год, «это вопрос любви, а не пола».

Виновники торжества - 38-летний швед Солиман Эррера Йохансон и 28-летний Луис Рикауте Мадрис, дизайнер из Венесуэлы. Бракосочетание в Испании через церковь стало для пары возможным благодаря тому, что один из них - швед, а второй - не испанец.