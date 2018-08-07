На каталонском пляже поставили зонтики с испанским флагом

В выходные на пляже в Ареньс-де-Мар (Барселона) появилась дюжина зонтиков в цветах испанского флага. Их поставили, чтобы создать контраст с крестами и жёлтыми лентами на каталонском побережье, которые были установлены сепаратистами.

В воскресенье утром на пляж Cavaió de Arenys пришла группа из 15 отдыхающих, которые поставили зонтики с флагами и расстелили на песке полотенца в жёлто-красных тонах с изображением государственной символики.

Инициатива продвигается различными группами-противниками независимости Каталонии, в том числе Группой действия и сопротивления испанских граждан (Garce), которая в предыдущие выходные устроила акцию на пляже Montgat, который также находится в комарке Маресме.