Испанская королевская семья отдыхает на Майорке

Члены испанской королевской семьи проводят отпуск в Пальме. К королю Фелипе VI, королеве Летисии и их дочерям принцессе Леонор и инфанте Софии присоединились королева София, инфанта Елена и её дети: Фелипе Хуан Фройлан и Виктория Федерика, а также Ирина Греческая, сестра королевы Софии.

В Ses Voltes в столице Майорки члены королевской семьи были замечены за ужином после церемонии вручения наград парусной регаты «Кубок Короля», на котором сестра дона Фелипе заняла второе место. В числе присутствующих были король и королева, донья София и её восемь внуков.

После ужина журналисты успели запечатлеть королевскую чету, мать короля и его дочерей на выходе из заведения.

На Майорке королевская семья также посетила концерт ливанского скрипача Ары Маликяна в Порт-Адриано, побывала на рынке в центре Пальмы и в яхт-клубе столицы Майорки.