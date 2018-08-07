Лидера ETA освободили из тюрьмы

Один из лидеров террористической группировки ETA Сантьяго Арроспиде Сарасола, больше известный как Санти Потрос, вышел на свободу после 30 лет тюремного заключения.

В общей сложности за совершённые преступления террорист был приговорён к 3 000 лет лишения свободы, однако в настоящее время испанским законодательством установлено, что максимальный срок тюремного заключения не должен превышать 30 лет.

По информации AFP, Санти Потрос покинул тюрьму Topas в Саламанке, где отбывал наказание, рано утром 5 августа.

Среди прочего, он был признан виновным в организации одной из самых кровопролитных атак ETA – взрыва в супермаркете Hipercor в Барселоне 19 июня 1987 года, который унёс жизни 21 человека.

Санти Потрос был арестован в том же году во Франции, а в 2000 году его экстрадировали в Испанию.

Освобождение члена самораспустившейся недавно организации резко осудили в объединениях жертв ETA, которые назвали это событие крайней несправедливостью.