На грязь в вагонах метро Мадрида можно будет пожаловаться с помощью приложения

В метро отмечают, что любой пассажир сможет быстро и просто отправить сообщение, которое позволит как можно скорее приступить к уборке. В меню приложения пользователю предлагают выбрать поезд, указать номер вагона и, при необходимости, дополнить сообщение комментариями об инциденте или фото. Заявки будут сразу же поступать в диспетчерский пункт, который напрямую связывается со службами, занимающимся поддержанием чистоты в метро. Пользователи также смогут увидеть результата своего обращения. Предполагается, что большинство из них будут обрабатываться и решаться в течение 2 часов.

В феврале приложение обзавелось аналогичной функцией для платформ на станциях метро. С момента запуска сервиса пассажиры сообщили о 1300 случаях, в которых была необходима уборка. В 62% из них уборка была произведена менее чем за 2 часа, 24% - в течение 2-4 часов, в остальных случаях потребовалось больше времени. Треть обращений были связаны с пролитыми жидкостями, 21% - с мусором, 8% - с граффити, 5% - с разбитыми стёклами.