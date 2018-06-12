Барселона лидирует в ЕС по содержанию кокаина в сточных водах

Европейская обсерватория наркотических и токсических веществ представила на этой неделе доклад, в котором сообщается о тенденции к росту по всем показателям, включая количество потребляемых наркотиков и их содержание в сточных водах.

По всему Европейскому Союзу насчитывается 2,3 миллиона людей в возрасте 15-34 лет, которые употребляли кокаин в течение последнего года. В Испании 3% молодых людей употребляли этот наркотик в течение аналогичного периода. Таким образом, Испания заняла четвёртое место в ЕС по употреблению кокаина среди молодёжи.

Анализ содержания кокаина в сточных водах показал, что лидером по «наркотическому следу» стала Барселона, за которой следуют Амстердам и Брюссель. Всего в рамках исследования были проанализированы сточные воды в 31 европейском городе. В столице Каталонии также отмечается повышение содержания в сточных водах других наркотиков, таких как экстази и амфетамины.

Эксперты отмечают, что большой объём наркотиков попадает в Европу из Латинской Америки по традиционным каналам через Пиренейский полуостров, но в то же время этот путь теряет свою значимость на фоне северных каналов поставок через Нидерланды и Бельгию.