В Валенсии появилась «зебра» в 3D

Первый трёхмерный пешеходный переход в Испании был установлен в Альмусафес (Валенсия).

Для усиления визуального эффекта разметка на пешеходном переходе была нанесена в формате 3D-рисунка, для которого использовалась термопластичная краска с повышенной устойчивостью. «Зебра» была дополнена искусственными неровностями, которые вынуждают водителей снизить скорость.

Инновационный пешеходный переход находится рядом с муниципальным спортивным комплексом на улице Аусиас-Марч.

Краска была изготовлена компанией Tecnol, в которой назвали такой способ разметки менее инвазивным и менее затратным.

Использование нового формата направлено на то, чтобы повысить безопасность дорожного движения и предотвратить наезд на пешеходов, в первую очередь, на дорогах без светофоров и вблизи школ и парков.

Для создания необычной разметки дорожное покрытие предварительно нагрели, и пока оно не остыло, нанесли термопластик. Отмечается, что термопластическая краска в 12 раз устойчивее обычной, и, к тому же, обладает светоотражающими свойствами.

В компании заверяют, что такие зебры, кроме Альмусафеса, есть только в Исландии, где они были внедрены в прошлом году.