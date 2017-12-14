Министерство труда Испании добавит к зарплате молодежи 430 евро

В минувшую среду министр труда Испании Фатима Баньес заявила о запланированной на начало следующего года реализации плана по трудоустройству молодежи, сообщают информационные агентства страны. Старт работы в этом направлении зависит от принятия бюджета на следующий год . В соответствии с этим планом молодым людям, работающим по учебному контракту, будет выплачиваться прибавка к зарплате в размере 430 евро.

Баньес заверила, что перенести запланированные мероприятия на следующий год правительство вынудило отсутствие одобренного бюджета. Вышеупомянутый бонус является частью соглашения с партией Ciudadanos, заключенного перед началом срока действия полномочий нынешнего правительства. Министр труда обсудила его с представителями социальной сферы в конце июля, однако реализовать инициативу на практике раньше не удалось из-за недостатка финансирования.

В свою очередь, депутат Ciudadanos Тони Рольдан напомнил Баньес, что правительство могло проспонсировать проект из средств системы молодежных гарантий. Он также подчеркнул, что плохие условия труда в Испании касаются в первую очередь молодежи. Рольдан указал, что по состоянию на конец 2015 года власти использовали всего 2% доступных средств гарантийной системы, а к концу 2016-го страна заняла второе место среди государств, использовавших данный вид европейской помощи наихудшим образом. В ответ министр парировала, что Испания активнее прочих боролась за возможность получения этого финансирования, и подчеркнула, что "ни один евро из этих сумм не будет потерян", поэтому к концу года все обязательства перед ЕС планируется выполнить по максимуму. Баньес отметила, что на сегодняшний день в вышеупомянутой системе зарегистрированы 960 000 человек, и 45% из них уже нашли работу.