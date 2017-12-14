Законодательство Испании отныне рассматривает домашних питомцев как живых существ

В законодательство Испании внесены поправки, изменившие статус домашних животных: теперь они расцениваются не как предметы, а как живые существа. Эта инициатива, начатая Народной партией (PP), стала серьезным шагом вперед с точки зрения защиты животных и признанием наличия у них прав.

Соответствующие поправки будут внесены в Гражданский кодекс, Закон об ипотеке и в гражданско-процессуальное законодательство. Так, отныне домашних животных нельзя будет передавать в качестве наследства, а приставы не смогут изъять их в случае возникновения задолженности у владельца. Конгресс депутатов поддержал это предложение единогласно.

Народная партия последовала примеру Франции и Португалии, чьи гражданские кодексы уже рассматривают питомцев как живых существ, отличающихся от людей и других форм жизни, например, растений. По словам пресс-секретаря парламентской группы PP Рафаэля Эрнандо, основная задача законодательных изменений заключалась в обеспечении животных дополнительной защитой. Он также подчеркнул, что их новые права подразумевают больше обязанностей со стороны владельцев.

Представители Парламентской ассоциации защиты прав животных (APDDA) назвали этот шаг историческим.