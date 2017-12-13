Королевская семья поздравила испанцев с наступающим Рождеством

Виртуальная открытка содержит фотографию короля Филиппа VI и королевы Летисии с дочерями принцессой Леонор и инфантой Софией, которая была сделана в Национальный день Испании в Королевском дворце. Снимок королевской семьи сопровождается текстом поздравления с Рождеством и Новым 2018 годом на испанском и английском языках и подписями монарших особ.

На портале также было опубликовано поздравление от имени дона Хуана Карлоса и доньи Софии. Для него была выбрана репродукция картины эпохи Ренессанса «Рождество» кисти Бартоломео Виварини.