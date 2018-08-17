Мэрия Мадрида отдала старинный особняк беженцам

Мэрия Мадрида превратит старинный особняк Valdés в пригороде Трес-Кантос в центр приёма мигрантов, которых направляют в столицу, после того как они прибывают на лодках к южным берегам Испании.

Площадь Дворца Вальдес составляет 3330 квадратных метров, а участок, прилегающий к холму Эль-Пардо, раскинулся на 300 га.

По словам мэра Мадрида Мануэлы Кармены, здание для беженцев будет готово в кратчайшие сроки.

Особняк был построен в 1941 году и первоначально использовался как женское общежитие. Как сообщают в мэрии, с 2003 года здание не использовалось и пустовало.

Центр сможет вместить до 100 человек, и рассчитан на краткосрочное пребывание от 15 до 20 дней. В мэрии подчеркнули, что решение приспособить Valdés под эти цели обусловлено намерением задействовать неиспользуемые площади, находящиеся в муниципальной собственности.

Проект находится в стадии согласования с Комиссией по содействию беженцам.

В распоряжении столичной мэрии есть ещё один центр приёма мигрантов, расположенный на улице Франкос Родригес и вмещающий 50-60 человек. Начиная с октября, к нему добавится павильон в Каса-де-Кампо.