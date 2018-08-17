Власти Барселоны заранее предупреждают уличных торговцев о рейдах?

Проблемы с уличными торговцами привели к тому, что Европейская демократическая партия Каталонии и Народная партия призвали провести внутреннее расследование в мэрии, а также привлечь к делу прокуратуру. Они заявили, что потребуют от ответственных лиц в городской администрации предстать перед вышестоящими органами с разъяснениями по ситуации. Также отмечается, что подобные действия сводят к нулю все усилия полиции по борьбе со стихийной торговлей на улицах Барселоны.

В Городской гвардии уверены, что в день проведения рейдов на улицах встречается мало «мантерос», поскольку к этому моменту им уже известно об операциях. В правоохранительных органах подчеркнули, что таким образом муниципальные власти создают «серьёзную проблему для безопасности» в городе.

Несколько недель назад в центре Барселоны произошёл инцидент с участием «одеяльщиков», в котором пострадал иностранный турист, что вызвало бурную реакцию в обществе и стало основанием для политических сил поставить под сомнение работу мэра каталонской столицы Ады Колау в области безопасности.