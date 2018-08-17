Марокканская футболистка воспользовалась поездкой на соревнования, чтобы остаться в Испании

Футболистка из Марокко приехала в Испанию на игру и решила после соревнований нелегально остаться в стране.

Информацию подтвердили в футбольном клубе Olympique de Safi, за который играла 24-летняя Мерием Боухид. На прошлой неделе команда провела матч в Валенсии. Когда игроки прибыли в аэропорт, девушка исчезла.

Срок визы спортсменки должен был истечь спустя два дня по окончании запланированной поездки.

Федерация футбола Марокко намерена провести расследование.

Как сообщило руководство клуба, с девушкой удалось связаться по телефону, и она заявила, что хочет «изменить свою жизнь» и «жизнь в Марокко больше её не интересует». В то же время дальнейшими планами футболистка не поделилась.

В Olympique de Safi сожалеют, что нападающая выбрала такой путь эмиграции, отмечая, что она могла получить предложения от европейских клубов и уехать из страны легально.