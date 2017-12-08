Мэр Мадрида рассказала о мерах безопасности в рождественский сезон

Мэр Мадрида Мануэла Кармена подтвердила, что во время празднования Нового года на центральной площади Пуэрта-дель-Соль число возможных зрителей действительно будет ограничено. Как сообщают информационные агентства Испании, глава администрации также положительно оценила первые дни проспекта Гран-Виа в качестве пешеходной зоны и обратилась к горожанам с просьбой о содействии в соблюдении мер безопасности.

С соответсвующими заявлениями Кармена выступила в культурном центре Matadero во время презентации праздничной программы мероприятий. Она пояснила, что ограничение вместимости на площади Пуэрта-дель-Соль обусловлено выделением пространства медицинской службе Samur и освобождением места для возможной эвакуации. "Все продумано таким образом, чтобы населению ничто не угрожало", - объяснила Кармена.

Что касается жалоб на односторонее движение по пешеходным улицам Пресиадос и Кармен в определенные периоды времени, то Кармена пояснила, что речи о движении в одном направлении не идет. "Мы озабочены исключительно вопросами безопасности, поэтому изменениям подверглось и расположение мест на рождественском рынке на площади Пласа-Майор, распланированное с точки зрения возможной эвакуации", - подчеркнула мэр. Так, в моменты наибольшего скопления людей на вышеупомянутых улицах движение будет направляться в ту или иную сторону, но неудобств и сложностей у пешеходов подобные меры не вызовут. "Стоит иметь в виду, что возможны инциденты. Когда мы думаем о мерах безопасности, мы просим и их выполнения, потому что Рождество – волшебный праздник, во время которого не хочется создавать никому неудобств", - заключила мэр столицы.