Антонио Бандерас купил свой любимый ресторан в Малаге

El Pimpi – любимый ресторан актёра Антонио Бандераса в Малаге, который он регулярно посещает во время пребывания в родном городе. Отныне Бандерас будет не просто именитым посетителем, но и совладельцем заведения.

На стенах ресторана в центре Малаги – фото актёра, в погребе – вино с его автографом. По словам персонала, Бандерас любит проводить время в El Pimpi за бокалом вина, не привлекая лишнего внимания к своей персоне, или за семейным ужином. Кроме того, несколько лет назад актёр приобрёл квартиру в соседнем доме.

По информации ABC, на этой неделе было подписано соглашение, в соответствии с которым Бандерас становится владельцем части акций ресторана. Однако пакет акций в его владении не будет контрольным. Управлять долей звезды кинематографа будет его брат Франсиско Хавьер Домингес, который ведёт бизнес Бандераса, а также возглавляет фонд актёра на Коста-дель-Соль.

El Pimpi появился в 1971 году в формате закусочной. Со временем таверна превратилась в одно из самых крупных заведений в Малаге.