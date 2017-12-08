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          Новости Испании » Новости » Общество » Более 150 000 иностранцев за год стали обладателями испанских паспортов

          Более 150 000 иностранцев за год стали обладателями испанских паспортов

          17:25 08.12.2017

          В 2016-м испанское гражданство получили в общей сложности 150 944 иностранца, что на 32% больше, чем годом ранее. Как сообщают информационные агентства страны, в течение трех предшествующих лет данный показатель непрерывно снижался.

          Соответствующие сведения были приведены в Статистике получения гражданства Испании резидентами (ANER), опубликованной в минувший вторник Национальным институтом статистики (INE). Самую многочисленную группу свежеиспеченных обладателей испанских паспортов – 37 009 человек – составили граждане Марокко. За ними следуют уроженцы Боливии (15 802 человека), Эквадора (15 255), Колумбии (14 299), Доминиканской Республики (9 176), Перу (6 933), Кубы (4 353), Аргентины (3 716), Бразилии (3 427) и Парагвая (3 358). Среди азиатских стран особо выделяется Пакистан с показателем в 3 148 человек.

          Что касается гендерного распределения, то 53,3% новых обладателей испанского гражданства составили женщины, а с точки зрения возраста лидерами по численности стали представители группы в возрасте от 30 до 39 лет. 78,2% иностранцев получили паспорт на общих основаниях, легально прожив на территории Испании 10 лет, а еще 21,7% - благодаря своему статусу сына или дочери гражданина или уроженца Испании. Последний вариант оказался наиболее распространенным среди лиц младше 20 лет. 

          Большинство паспортов было выдано в Каталонии (33 857) и Мадриде (28 559). На долю этих регионов пришлось 41,1% случаев выдачи гражданства. Наименьшее количество, напротив, было зарегистрировано в Риохе (1 205) и Кантабрии (1 227). В процентном соотношении лидерами стали Наварра (7,1%) и Страна Басков (7%), а последние строчки рейтинга заняли Андалусия (2,4%) и Канарские острова (2,5%).

          Темы: Общество

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