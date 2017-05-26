Мадрид и Барселона признаны самыми «умными» городами Испании

Мадрид и Барселона показали лучшие среди испанских городов результаты в рейтинге Cities in Motion (ICIM) бизнес-школы IESE, заняв в нем 28 и 35 места соответственно. Как сообщают информационные агентства страны, составители оценили уровень устойчивости и качество жизни в 180 городах 80 стран. Список самых «умных» городов планеты вновь возглавил Нью-Йорк. Вторую строчку занял Лондон (Великобритания), а замкнул тройку Париж (Франция). В топ-10 также вошли Бостон, Сан-Франциско, Вашингтон (США), Сеул (Южная Корея), Токио (Япония), Берлин (Германия) и Амстердам (Нидерланды). Аутсайдерами, напротив, оказались нигерийский Лагос и пакистанский Карачи, набравшие минимальные баллы практически по всем параметрам.

Вышеупомянутый индекс, составляемый ежегодно Центром глобализации и стратегии IESE, является одним из самых полных в мире с точки зрения географического покрытия и разнообразия анализируемых данных. Его авторы изучают такие аспекты, как экономика, технология, человеческий капитал, степень социального единства, окружающая среда, мобильность и транспорт, городское планирование, администрирование и управление.

Мадрид, который за последние три года поднялся в рейтинге на три строчки, продемонстрировал особо выдающиеся достижения с точки зрения мобильности, транспорта и влияния на международном уровне. Барселона, в свою очередь, оказалась национальным лидером с точки зрения известности за руебежом и заняла четвертое место в мире по данному параметру.

Третью по величине оценку среди испанских городов получила Малага, занявшая 51 место в общем рейтинге. За последние три года она поднялась на три позиции. Валенсии досталась 63 строчка, что на 3 позиции ниже предыдущего результата, а Севилья заняла 68 место, поднявшись на 7 ступеней. В спимсок также попали Бильбао (75 место) и Ла-Корунья (78 место).

По словам представителей IESE, результаты нынешнего рейтинга свидетельствуют о том, что все города Испании за исключением Мадрида и Барселоны получили крайне низкие оценки с точки зрения экономики, человеческих ресурсов и социального единства. Впрочем, они также отметили, что идеального по всем параметрам города в мире не существует: даже лидеры списка – Нью-Йорк, Лондон и Париж – показали плохие результаты по параметрам социального единства, заняв 153, 105 и 86 место соответственно.