Сотни испанцев провели акцию в поддержку "коровы-нелегала"

Более 400 человек собрались вчера на площади Сан-Хауме в Барселоне в поддержку боевой коровы Маргариты, которая может быть забита в ближайшие дни, если не будут улажены существующие бюрократические сложности. Как сообщает La Vanguardia, представители организаций по защите прав животных провели мирное собрание в ее защиту, в ходе которого был зачитан манифест.

Маргарита, прожившая более четырех лет на одной из ферм муниципалитета Тортоса, была перевезена в питомник ElHogar ProVegan, расположенный в городке Марса в Таррагоне. Идея транспортировки животного принадлежала именно его сотрудникам. "Корову увезли сюда, потому что каждый день ее навещало большое количество незнакомых людей. Они приходили с добрыми намерениями, но давали ей неподходящую еду. У Маргариты наблюдались симптомы диареи, поэтому мы решили перевезти ее", - отметила директор питомника Элена Това. По ее словам, переезд был согласован с владельцем коровы, который передал ее зоозащитникам. По словам руководителей приюта, сейчас Маргарита находится на карантине. Он продлится до тех пор, пока животное не привыкнет к новому дому.

Период адаптации может оказаться более продолжительным в том случае, если Департамент правительства Каталонии по вопросам сельского хозяйства и скотоводства не претворит в жизнь свое решение о забое Маргариты. Для того, чтобы корова избежала этой печальной участи, в ближайшие дни должно быть получено разрешение, признающее ее домашним животным. Основная проблема заключается в том, что прежний владелец Маргариты не оформлял никаких на нее никаких бумаг, в то время как в соответствии с европейскими законами незадокументированный скот подлежит уничтожению.

"Мы довольны достигнутыми результатами, так как нам удалось поговорить с представителями правительства", - рассказала Элена Това. "Они захотели выслушать нас, и это крайне важно для разрешения данной проблемы", - заключила руководитель питомника.