Каждая пятая испанка стала жертвой преследования в социальных сетях

Одна из пяти жительниц Испании по меньшей мере однажды стала жертвой нападок или домогательств в социальных сетях. Многим женщинам угрожали убийством или насилием.

Такие данные представила международная неправительственная организация Amnesty International на основе проведённого исследования. В опросе приняло участие 4 тысячи женщин в возрасте от 18 до 55 лет из восьми стран: по 500 человек в каждой. Результаты показали, что почти четверть (23%) опрошенных в Дании, США, Италии, Новой Зеландии, Польше, Соединённом Королевстве и Швеции пострадали от посягательств онлайн.

В Испании, согласно полученных данных, пострадавших оказалось 19%. В половине случаев (49%) испанки сообщили о том, что оскорбления носили женоненавистническй или сексистский характер. В других странах этот показатель составляет менее 46%. 27% респонденток из Испании заявили, что нападки в сети включали угрозы о физическом или сексуальном насилии, а 64% - что оскорбления возникали на почве расизма, сексизма, гомофобии или трансфобии.

Опрос показал, что в 59% случаев угрозы или домогательства исходили от абсолютно незнакомых людей.

Международная организация обращает внимание на психологические последствия этого явления. 52% испанок подтвердили, что из-за случившегося у них снизилась самооценка, 51% испытали стресс, тревогу или панические атаки, а 55% заявили о проблемах со сном.