В Мадриде могут запретить обогреватели на террасах из-за их воздействия на экологию

Этот вопрос затронул представитель Сектора устойчивого городского развития муниципалитета Хосе Мануэль Кальво на мероприятии Madrid Futura, прошедшем на этой неделе в столице. Оно было посвящено изменениям, с которыми сталкивается город в преддверии 2018 года, а его организаторами выступили радиостанция Cadena Ser и Колледж архитекторов Мадрида (COAM).

Кальво заявил, что власти обеспокоены вопросом использования уличных газовых обогревателей. Он сообщил, что в мэрии занимаются пересмотром регламента о пользовании террасами, и обновлённый документ будет содержать изменения в отношении использования горелок. По его словам Кальво, это одна из мер по борьбе с изменениями климата и снижением выбросов газов, поскольку они наносят вред окружающей среде и приводят к проблемам с качеством воздуха в городе.