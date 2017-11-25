В Мадриде могут запретить обогреватели на террасах из-за их воздействия на экологию

Мэрия Мадрида рассматривает возможность запрета использования газовых горелок на террасах, поскольку, по мнению экологов, это плохо сказывается на качестве воздуха.
Этот вопрос затронул представитель Сектора устойчивого городского развития муниципалитета Хосе Мануэль Кальво на мероприятии Madrid Futura, прошедшем на этой неделе в столице. Оно было посвящено изменениям, с которыми сталкивается город в преддверии 2018 года, а его организаторами выступили радиостанция Cadena Ser и Колледж архитекторов Мадрида (COAM).
Кальво заявил, что власти обеспокоены вопросом использования уличных газовых обогревателей. Он сообщил, что в мэрии занимаются пересмотром регламента о пользовании террасами, и обновлённый документ будет содержать изменения в отношении использования горелок. По его словам Кальво, это одна из мер по борьбе с изменениями климата и снижением выбросов газов, поскольку они наносят вред окружающей среде и приводят к проблемам с качеством воздуха в городе.Темы: Общество Мадрид