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          Новости Испании » Новости » Общество » В Барселоне будут штрафовать на 100 евро за использование экологически «грязных» автомобилей

          В Барселоне будут штрафовать на 100 евро за использование экологически «грязных» автомобилей

          15:44 23.11.2017

          Власти Барселоны объявили о повышенном содержании диоксида азота в воздухе, в связи с чем было принято решение о введении запрета на передвижение некоторых транспортных средств в черте города.

          С 1 декабря для борьбы с загрязнением автомобилям с дизельным двигателем старше 2006 года, а также автомобилям с бензиновым двигателем старше 2000 года и микроавтобусам старше 1994 года без соответствующих экологических наклеек Генеральной дирекции дорожного движения, будет запрещено движение по так называемым «зонам низких выбросов» (ZBE).

          По информации ABC, общая площадь этих зон составляет 95 км2. Охранная территория охватывает почти весь город, за исключением кольцевых дорог, свободной экономической зоны, районов Vallvidrera, Tibidabo и Les Planes.

          Запрет будет действовать с понедельника по пятницу с 7 до 20 часов. Планируется, что с 2020 года ограничения будут введены на постоянной основе.

          В мэрии Барселоны также сообщили, что для нарушителей устанавливается штраф в размере 100 евро. Контролировать движение и наличие наклеек будут 48 патрулей Городской гвардии.

          Кроме того, власти проинформировали о предстоящем повышении цен на парковку в «синих» и «зелёных» зонах: час будет стоить на два евро больше.

          Таким образом, Барселона станет первым городом в Испании, где будут использоваться экологические наклейки с целью сокращения уровня загрязнений.

          Темы: Общество  Барселона

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