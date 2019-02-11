Испания входит в пятёрку самых популярных в соцсетях стран

Испания заняла пятое место в рейтинге стран с наибольшим количеством подписчиков в социальных сетях.

Рейтинг был составлен на основе анализа присутствия крупных туристических марок в социальных сетях, который был проведён агентством Apple tree communications, специализирующимся на исследованиях разных аспектов цифровых технологий.

Список самых популярных стран возглавили США, аудитория которых составляет 6,97 млн фолловеров. Число подписчиков Испании составляет 2,46 млн. Она уступает Мексике (6 млн), Великобритании (4 млн) и Германии (2,95 млн).

Также в анализе представлены данные по самым популярным городам, где в тройку лидеров вошли Дубай (7,5 млн), Гонконг (5,7 млн) и Сингапур (3,4 млн). В категории авиалиний наибольшее число подписчиков у Qatar Airways (17,2 млн), KLM (15,8 млн) и Emirates (14,6 млн). Среди онлайн-турагентств лидируют Booking (14,5 млн подписчиков), Trivago (13,7 млн), Hotels.com (7,9 млн), а среди порталов по аренде жилья – Airbnb (18,8 млн), Homeaway (3,8 млн) и Couchsurfing (1 млн).

Кроме того, агентство оценило сами социальные сети по числу подписчиков компаний туристического сектора. Наибольшая активность зафиксирована в Facebook, на который приходится 72 % подписчиков. За ним следуют Twitter и Instagram, которые охватывают по 14% аудитории.