Женщины-кулинары из объединения "Кухня в Сильсе" (La Cuina a Sils), зародившегося в одноименном каталонском муниципалитете в 90-е годы прошлого столетия, представили проект новой кулинарной книги традиционных средиземноморских рецептов. Как сообщает La Vanguardia, особое внимание в ней уделено использованию ингредиентов, содержащих флавоноиды. По их словам, основная цель данной инициативы заключается в том, чтобы донести до читателей осонвные постулаты правильного питания, которое поможет им бороться с эректильной дисфункцией.

Флавоноиды – это растительные вещества, содержащиеся в основном в овощах и фруктах, а также в чае и какао. Они выполняют функции антиоксидантов и улучшают циркуляцию крови. Таким образом, богатые ими продукты хорошо влияют на состояние сердца и вносят свой вклад в улучшение состояния сексуального здоровья мужчин.

В рамках подготовки книги координатор La Cuina a Sils Чику Аноро проконсультировался с рядом экспертов, в том числе с кардиологами, психологами, сексологами и специалистами по питанию, касательно влияния флавоноидов на здоровье и сексуальную функцию. В издание планируется включить 60 рецептов блюд из фруктов и овощей, 20 рецептов вторых блюд из мяса и рыбы, а также несколько вариантов десерта. По мнению авторов проекта, книга может стать полезным дополнением к медикаментам. Кроме того, женщины-кулинары выразили готовность опробовать собранные в ней рецепты в собственных семьях.

Встречи La Cuina a Sils начались более двадцати лет назад. Основная задача объединения заключается в сохранении богатого гастрономического наследия города. Его участники регулярно организуют ужины и готовят для мероприятий.