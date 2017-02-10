Жители Андалусии оказались самыми активными романтиками

Андалусия оказалась лидером по числу приобретенных развлекательных пакетов ко Дню святого Валентина, включающих в себя ужины, танцы и концерты: на ее долю пришелся 21% от общего числа бронирований подобного рода. Что касается направлений, то самым востребованных из них среди испанцев оказалась Гранада.

По данным портала Weekendesk.es, посвященного тематическим уикендам, подобные услуги оказались одними из самых востребованных вариантов проведения Дня святого Валентина. На их долю приходится 30% от общего числа самых активно покупаемых пакетов.

Как говорилось выше, самым популярным направлением для романтических поездок стала Гранада, за которой следуют Барселона и Саламанка.

Среди регионов лидером по числу бронирований на День святого Валентина стала Каталония, жители которой совершили 21% от общего количества приобретений. За ней следует Андалусия с показателем в 18%. Среди городов самыми романтичными оказались обитатели Мадрида. Второе место досталось жителям Барселоны.

Средний размер затрат в День всех влюбленных составляет 150 евро на двоих. Большинство поклонников этого праздника планируют отметить его в четырех- и пятизвездочных отелях. Средняя продолжительность пребывания в них составит 1,33 ночи. Что касается распределения по половому признаку, то в числе клиентов Weekendesk.es оказалось примерно поровну мужчин и женщин.

«Несмотря на то, что в этом году День святого Валентина приходится на вторник, многие пары планируют перенести празднования на уикенд», отметила вице-президент компании Бриджитт Идальго. По ее словам, самым значительным спросом в этом году пользовались пакеты, включающие в себя шампанское, посещение СПА и гастрономические развлечения. Главным новшеством стало появление на рынке особых вариантов размещения, включающих в себя коробку “Lovebox» с эротическими игрушками и соответствующий случаю декор номера.