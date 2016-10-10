Каталонские полицейские просят оснастить их форму видеокамерой

Профсоюз полицейских попросил министра внутренних дел Каталонии и руководителя местной полиции, чтобы их форму оснастили камерами, которые бы фиксировали все действия стражей порядка.

В профсоюзе считают, что видеосъемка станет «гарантией прозрачности» и испытанием для полицейских и жителей. Планируется, что в конечном итоге каждый агент будет носить камеру, но вводить этот новый аксессуар собираются постепенно.

Предложение от профсоюза поступило после того, как власти муниципалитета Сант-Адриа-де-Бесос (Барселона) успешно использовали две камеры в своей практике. Кроме того, представители организации отмечают, что в странах, где уже применяют съемку, число жалоб на сотрудников полиции заметно снизилось.