Минобороны призвало испанцев отжаться в знак уважения к солдатам

Испанское Министерство обороны в своем аккаунте Twitter обратилось к подписчикам с просьбой сделать 22 отжимания, записать это на видео "в знак поддержки всех, кто отдает свою жизнь в распоряжение родине", и опубликовать эти ролики в социальных сетях.

Как сообщает газета 20 Minutos, инициатива 22 Push-up Challenges заключается в том, чтобы выполнить 22 отжимания и назвать имена тех, кто должен будет продлить цепочку. Изначально ее задача заключалась в том, чтобы донести до американского общества всю тяжесть жизни военных ветеранов – по статистике, ежедневно 22 из них кончают жизнь самоубийством. К акции уже присоединились такие звезды, как Крис Эванс, Дуэйн Джонсон, Крис Пратт, рэпер Ludacris и многие другие.