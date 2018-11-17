Из тюрьмы в Фигерасе сделают школу

На официальной церемонии передачи прав вице-председатель правительства Каталонии Пере Арагонес выступил с призывом: «Закроем тюрьмы и откроем школы, чтобы никто из граждан не лишался свободы». По его словам, образование – лучшая гарантия того, что новые тюрьмы не понадобятся. Он также отметил что сфера образования находится в числе приоритетов бюджета на 2019 год.

В здании разместится школа, которая носит имя уроженки Фигераса писательницы Карме Гуаш. Она была создана в 2006 году и предполагает обучение до шестого класса. В настоящее время в ней 453 учеников и 28 преподавателей.

Тюрьма в Фигерасе закрылась в 2010 году, когда муниципалитету был передан новый центр в пригороде Puig de les Basses. Здание исправительного учреждения перешло к Генеральной дирекции по наследию, после чего Совет по образованию обратился с просьбой передать здание для образовательных целей.