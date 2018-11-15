Барселона обошла Мадрид по качеству жизни

The Economist Intelligence Unit опубликовал рейтинг 50 лучших городов мира для жизни, в который вошли Барселона и Мадрид.

Испанская столица заняла 39 место, набрав 90,9% по качеству проживания и уступив Барселоне, которая расположилась на 30 месте с результатом в 92,5%.

Для составления рейтинга аналитики The Economist Intelligence Unit учитывали пять критериев: стабильность, образование, культура и экология, здравоохранение и инфраструктура. Оба испанских города получили одинаковые оценки по первым трём параметрам, но качество здравоохранения и инфраструктуры в каталонской столице оказалось выше.

В первой десятке мирового рейтинга преобладают города Австралии, Канады и Японии, однако первое место заняла Вена, которая получила оценку в 99,1%.