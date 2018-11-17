Большинство испанских ТЭЦ закроют к 2020

Госсекретарь по вопросам энергетики Хосе Домингес объявил о том, что к 2020 году планируется закрыть 9 из 14 теплоэлектростанций, работающих в Испании. Решение связано с тем, что не были соблюдены требования по финансовым вложениям, предусмотренным европейским законодательством о денитрификации и десульфурации. Из-за недостаточности этих мер ТЭЦ не смогут вести свою деятельность.

После 2020 года некоторое время продолжат работу As Pontes в Ла-Корунье и Litoral в Альмерии, принадлежащие компании Endesa, Los Barrios в Кадисе, принадлежащая Viesgo, а также Aboño и Soto de Ribera в Астурии, владельцем которых является EDP España. Оставшиеся пять угольных электростанций планируется закрыть до 2030 года. При этом госсекретарь считает, что они сами прекратят работу до истечения этого срока.

По словам Домингеса, газ будет играть важную роль в первые годы переходного этапа после отказа от угля, дополняя возобновляемые источники энергии. Особо востребован газ, по мнению госсекретаря, в сфере грузоперевозок и морского транспорта. Он также отметил, что газовому сектору необходимы инновации и переход на экологически чистые источники, такие как водород.

Что касается атомных электростанций, срок их службы не планируется продлевать более чем на 40 лет, что также означает их постепенное закрытие. Так, например, один из реакторов Almaraz (Касерес) прекратит свою работу в 2021 году, другие семь – в 2028.