Исследование: испанцы стали разумнее тратить деньги

В 2017 году поведение испанского потребителя стало характеризоваться более разумным подходом. Консалтинговая компания Nielsen представила ежегодный доклад о поведении потребителей в Испании. Он говорит о том, что для жителей страны в последнее время свойственно экономить на базовых вещах, чтобы позже приобрести что-то более дорогое и качественное. С другой стороны, отмечается, что испанцы стали больше тратить в магазинах, в том числе на дорогие продукты, и чаще посещать бары и рестораны.

Эксперты обращают внимание на то, что испанцы стали более внимательны к своим расходам, многие восприимчивы к изменению цен. В то же время каждый 10 потребитель ищет в магазине новинки.

Согласно исследования, при совершении покупок определяющими факторами являются экономия, здоровье, удобство и получение удовольствия. Так, например, в целях экономии многие испанцы перешли с оливкового на подсолнечное масло, а в целях заботы о здоровье – начали покупать больше цельнозерновых продуктов, молока растительного происхождения и свежевыжатого сока.