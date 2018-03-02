Сепаратисты раскритиковали Кэти Перри за афишу с испанским флагом

Афиша единственного концерта Кэти Перри в Испании, который состоится в Барселоне, вызвала полемику в социальных сетях. На афише, как и в проморолике, анонсирующем концерт, используются цвета испанского флага, что стало причиной недовольства каталонских сепаратистов.

Сторонники независимости Каталонии обрушились на американскую певицу с критикой. Менее чем за 9 часов публикация с анонсом концерта собрала более 3 тысяч комментариев. В них сепаратисты настаивают на том, что «Барселона не считается Испанией», а испанская символика названа фашистской. Приверженцы единства, в свою очередь, утверждают, что «Каталония есть и будет частью Испании». Некоторые пользователи отметили, что Перри стоило выступать в Мадриде, где она является желанным гостем и где «флаги не имеют значения».

Певица воздержалась от заявлений по этому поводу.