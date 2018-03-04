В мэрии Серверы повесили вверх ногами портрет короля

В зале заседаний мэрии Серверы (Лерида) портрет короля Фелипе V повесили вверх ногами. Таким образом местные власти выразили свое отношению к этому правителю, которого они считают виновным в "угнетении прав и свобод каталонского народа" путем издания в 1716 году Декретов Нуэва-Планта.

Помимо этого, городские власти приняли решение снять в ближайшие недели 25 портретов королей, правивших в XVII - XVIII веках. Мэр Серверы Рамон Ройес заявил, что эти картины символизируют «тёмную эпоху» в Каталонии, и назвал пережитком прошлого использование портретов в здании, которое представляет собой «дом для всех местных жителей». Портреты королей будут переданы в Музей комарки Серверы.

Мэр отметил также, что этот шаг демонстрирует отказ муниципалитета признавать династию Бурбонов, а определённую роль в принятии решения снять портреты сыграла позиция нынешнего короля Испании Фелипе VI, который во время каталонского кризиса поддерживал действия испанского правительства. Ройес провёл параллель между Декретами Нуэва-Планта, в соответствии с которыми были упразднены каталонские политические учреждения, с введением в Каталонии статьи 155 Конституции.