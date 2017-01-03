Испанские старики поделились секретами долголетия

Фотограф Reuters Андреа Комас устроил небольшой опрос среди испанских стариков, проживших более 100 лет, чтобы выяснить, в чем секрет их долголетия. Страна занимает второе место в мире по продолжительности жизни (в среднем 83,2 года), уступая только Японии. А преодолевших столетний рубеж в Испании насчитывается около 100 тысяч человек. О результатах исследования сообщает британское издание Daily Mail.

Выяснилось, что всех респондентов объединяет интерес к жизни, у каждого есть любимое занятие. Это может быть что угодно: музыка, садоводство, кулинария и т.д. Кроме того, многие подчеркивают огромное значение семьи. Почти каждый долгожитель в Испании окружен десятками детей, внуков и правнуков.

Впрочем, среди рекомендаций от испанских долгожителей были и совершенно конкретные рецепты. Например, ежедневно есть по три ложки меда. Или регулярно принимать в пищу традиционный суп гаспачо. Некоторые рекомендуют держаться подальше от больших городов, жить в окружении деревьев, желательно сосновых.