Лучники отстреливают кабанов в окрестностях Мадрида

Разросшаяся популяция диких кабанов в окрестностях Мадрида потребовала вмешательства охотников. С недавних пор их начали отстреливать профессиональные лучники. 55 волонтеров в камуфляжной форме регулярно устраивают засады, применяя тактику средневековой охоты. Это вынужденная мера, утверждает организатор охоты - 45-летний предприниматель Эмилио де-ла-Крус. Кабаны все чаще заходят в города, вредят сельскому хозяйству и становятся причиной автомобильных аварий.

"Лук - это бесшумное оружие. Лучник действует тихо и не тревожит покой людей и природы", - объясняет он. С ним не совсем согласны защитники животных, которые считают, что тишина - не главное. По их словам, раненый стрелой кабан может долго и мучительно умирать. И, например, в Великобритании такая охота находится под запретом. Де-ла-Крус возражает: его охотники - профессионалы, и такие неточные выстрелы исключены.

Если пять лет назад популяция диких кабанов в окрестностях Мадрида насчитывала 25-35 тысяч особей, то сегодня эта цифра выросла до 30-40 тысяч.