Испанские проститутки решили бороться с торговлей людьми

В четверг Всемирный Альянс против торговли женщинами представил доклад, в котором представлена стратегия по борьбе с торговлей людьми и описаны возможности сотрудничества в этой области местных, национальных и международных правозащитных организаций с объединениями проституток.

В Испании была создана Феминистская группа секс-работниц (Afemtras), основными целями которой являются борьба с торговлей женщинами и отстаивание прав на добровольное оказание сексуальных услуг. Ассоциация возникла в 2015 году в ответ на введение Закона о гражданской безопасности, который предполагал ужесточение условий для проституток.

Участницы объединения утверждают, что они больше всех заинтересованы в борьбе с торговлей женщинами. В Afemtras отмечают, что выявить подобные случаи нелегко, однако они стараются обращать внимание на подозрительные ситуации и сообщают о них правозащитникам. Также они призывают коллег к солидарности и взаимной поддержке.