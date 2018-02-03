Лидер испанских левых раскритиковал короля за награждение дочери Орденом золотого руна

Отвечая на вопросы журналистов по поводу традиции вручения ордена, Иглесиас назвал её «насмешкой» и заявил, что такие действия являются «постыдными» и немыслимыми в развитой демократии XXI века. Он добавил, что дарить орден стоимостью 50 тысяч евро 12-летней девочке «бестактно» в ситуации, когда миллионы людей в стране живут в нужде, не имеют работы и достойного заработка.

Орден золотого руна является высшей наградой испанской короны. Церемония вручения ордена дочери испанского короля была приурочена к 50-летию испанского монарха.