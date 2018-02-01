Хавьер Бардем спустился под воду у берегов Антарктиды

Актёр Хавьер Бардем выступил в поддержку инициативы Greenpeace по созданию охраняемой природной зоны в океане и спустился на подводной лодке под воду у берегов Антарктиды.

В сопровождении морского биолога Greenpeace, который управлял судном, актёр погрузился на глубину 270 метров. По словам Бардема, он был поражён разнообразием цвета и жизни, которое открылось его взору под водой.

Экологическая организация в настоящее время проводит трёхмесячную научную экспедицию, в результате которой защитники природы намерены требовать создания крупнейшей охраняемой природной зоны на планете. Площадь заповедника Южного океана может составить 1,8 миллиона квадратных километров.

По мнению экологов, рыболовный промысел представляет угрозу для местной экосистемы. Так, в акватории ведётся активный вылов антарктического криля, который является главным звеном пищевой цепи в Антарктике.

Создание заповедника, которое предполагает запрет на рыболовство, поможет сохранить более 9 тысяч видов, которые обитают в этих водах.

Комиссия по Южному океану, в состав которой входит 23 страны, проголосует по вопросу создания охраняемой природной зоны в октябре 2018 года.