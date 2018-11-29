Испанские феминистки готовятся к забастовке 8 марта 2019 года

Комиссия 8M объявила в воскресенье о проведении 24-часовой всеобщей забастовки 8 марта 2019 года, приуроченной к Международному дню женщин. С её помощью феминистки хотят выразить поддержку «всем женщинам, которые страдают от гендерного насилия патриархальной системы».

Объявление было сделано по завершении IV съезда 8M, который прошёл в Хихоне (Астурия) и собрал более пяти сотен женщин со всей Испании, а также из Португалии, Франции, Никарагуа, Аргентины и других стран.

В феминистском объединении заявили, что забастовка охватывает четыре сектора: трудовой, студенческий, потребительский и соцзащиты.

8 марта текущего года состоялась первая всеобщая феминистская забастовка в Испании, во время которой сотни женщин вышли на улицы под лозунгом «если остановимся мы, остановится весь мир».

В следующем году забастовку планируется сделать более масштабной и привлечь также представителей сексуальных меньшинств. Феминистки напомнили, что движение строится на трёх основных принципах: борьбе с патриархатом, капитализмом и расизмом.