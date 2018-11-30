В Барселоне будут бесплатно лечить зубы представителям уязвимых слоёв населения

Власти Барселоны решили сделать бесплатными услуги стоматолога для уязвимых слоёв населения, чтобы сократить социальное неравенство и предоставить доступ к медицинским сервисам, которые не включены в государственную систему здравоохранения.

По данным опроса о здоровье жителей Барселоны, более 59% горожан не были на приёме у дантиста в течение последнего года. При этом из посетивших стоматолога 52% относятся к категории населения с высоким доходом.

Бесплатные стоматологические услуги будут предоставляться при соблюдении трёх условий. Претендент должен пользоваться муниципальными социальными услугами и иметь действующий план работы. Его доход не должен превышать 0,93 индекса дохода IRSC, что в 2018 году эквивалентно сумме 529,28 евро в месяц. Также необходимо предоставить обоснование необходимости лечения – предварительный диагноз, поставленный врачом из государственной клиники.

Бесплатные услуги будут включать лечение кариеса и корневых каналов, съёмные протезы, капы, гигиеническую чистку и вычищение зубо-десневых карманов. Планируется, что ежегодно стоматологи будут проводить порядка 4 тысяч приёмов по этой программе.