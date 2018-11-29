В Валенсии детям женщин, погибших от домашнего насилия, выплатят по 75 тысяч евро

Власти Валенсийского сообщества приняли решение увеличить размер компенсации детям женщин, которые стали жертвами гендерного насилия и были убиты. Размер компенсации составит 75 тысяч евро. Выплаты полагаются детям любых возрастов, даже если они экономически не завесили от погибших матерей.

Договорённость была достигнута в ходе заседания комиссии мониторинга Пакта против гендерного насилия, которое состоялось на этой неделе.

До этого размер выплат сыновьям и дочерям убитых женщин составлял 6 тысяч евро. В случае если у погибшей не было детей, 75 тысяч евро полагаются её родителям в равных долях, а если их нет в живых – братьям и сёстрам. Кроме того, если жертва домашнего насилия успела завести другую семью, её партнёр сможет получить 26,5 тысяч евро в качестве компенсации, при условии, если они прожили вместе не менее двух лет или если у них есть совместные дети.

В комиссии подчеркнули, что проблема гендерного насилия затрагивает всё общество и наносит невосполнимый ущерб.

Изменятся и выплаты пострадавшим от «мачизма». В случае если результатом агрессии на почве гендерного насилия стала нетрудоспособность, компенсация составит 54 тысячи евро, в случае инвалидности – 150 тысяч евро. Также предусмотрены выплаты для тех, кто пострадал, защищая жертв гендерного насилия.

Кроме того, повышаются экстренные выплаты женщинам, которые столкнулись с насилием в семье. С 200 евро до 2,2 тысяч евро вырастет помощь на товары первой необходимости, с 2 до 2,9 тысяч – на жильё, с 500 до 735 на транспортные расходы, с 2 до 2,2 тысяч – на расходы, связанные с обеспечением безопасности.