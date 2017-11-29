Испанские дипломаты выразили возмущение в связи с атаками на статуи Колумба

Несколько недель назад Испания передала федеральным властям США свои жалобы в связи с действиями вандалов в отношении статуй Христофора Колумба по всей стране и потребовала принятия мер по предотвращению повторных актов подобного рода. Соответствующие сведения приводятся в сообщении, которое правительство выпустило в ответ на запрос партии Ciudadanos (C's). Он был задан депутатом Фернандо Маурой после того, как власти Лос-Анджелеса переименовали День Колумба в День коренных народов. Как сообщает газета ABC, Маура подчеркнул, что представители итальянского сообщества в Штатах выразили возмущение в связи с действиями вандалов, однако ни со стороны Италии, ни со стороны Испании официальной реакции так и не последовало.

В своем ответе правительство Испании рассказало о действиях, предпринятых послом в Вашингтоне Педро Моренесом и генеральным консулом в Лос-Анджелесе Франсиско Хавьером Вальяуре. Власти отметили, что Моренес подал соответствующие обращения в Администрацию и в Конгресс, выразив "разочарование" в связи с атаками на статуи Колумба, и озвучил просьбу "принять меры по предотвращению подобных эпизодов". Вальяуре, в свою очередь, передал аналогичное сообщение мэрии Лос-Анджелеса и властям штата Калифорния. Испанские дипломаты также выразили беспокойство в связи с нападениями вандалов на памятники монаху-францисканцу Хуниперо Серре, основателю нескольких миссий в Калифорнии и одной из ключевых фигур истории штата.

В своем ответе на заявление Мауры представители правительства заверили, что "проявления протеста против фигуры Колумба носят эпизодический и разовый характер и не имеют политической окраски". В заключение они подчеркнули, что персона первооткрывателя имеет "огромное значение с исторической и символической точки зрения" и является "частью ценного общего наследия США и Испании".