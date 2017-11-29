Улицы Мадрида украсят граффити, выбранные местными жителями

Сектор культуры и спорта мэрии Мадрида запустил проект «Разделяя стены», в рамках которого жители столичных районов Moratalaz, Carabanchel, Moncloa-Aravaca, Tetuán, Puente de Vallecas и Villa de Vallecas смогли принять участие в выборе граффити, которые украсят стены зданий, ограждений, стадионов и школ.

27 ноября был представлен первый рисунок в Moratalaz рядом с муниципальной библиотекой имени Мигеля Делибеса. По словам директора Службы контроля городской среды и культурного наследия Марисоль Мены, проект направлен на то, чтобы «использовать искусство как инструмент развития индивидуальности районов». Она отметила высокую степень вовлечённости местных жителей в создание муралей, а также тот факт, что художники, работающие над граффити, сами являются выходцами из этих районов.

Процесс выбора композиций начался с общественного обсуждения, после которого художники представили местным жителями эскизы. Затем путём голосования, в котором в общей сложности приняло участие 900 человек, были выбраны соответствующие рисунки.