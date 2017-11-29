Родители каталонских школьников обвинили полицейских в халатности

Группа родителей младших школьников из учебного центра Lestonnac в Лериде выразила беспокойство в связи с обнаружением резиновых пуль в здании школы. Как сообщает La Vanguardia со ссылкой на текст обращения, некоторые из детей играли с ними во время перемен. Родители также заявляют, что по меньшей мере один ребенок получил пули в подарок от полицейских. Некоторые из них были изъяты преподавателями, и последние разъяснили ученикам, что играть можно только с мячами, выданными самой школой в отведенное для этого время.

Центр Lestonnac расположен напротив комиссариата полиции, что уже становилось причиной жалоб со стороны родителей. Их возмущало присутствие в окрестностях школы офицеров, которые начали осуществлять патруль за несколько дней до референдума 1 октября.

В своем обращении разгневанные родители пожаловались на то, что их дети играют с "запрещенными на территории региона предметами, которые использовались Национальной полицией во время событий 1 октября и лишили зрения молодого человека, получившего выстрел в глаз одной из таких пуль". "Сейчас в силу своей халатности офицеры жизнерадостно дарят их нашим детям", - пожаловались авторы обращения.

Директор школы Жузеп Тарраго заверил, что коллектив центра передал изъятые у детей пули Автономной полиции Каталонии и рассказал ее представителям версию о происхождении этого материала, озвученную самими детьми. В Национальной полиции, в свою очередь, заверили, что агенты дважды передавали пули двум взрослым мужчинам, которые вели с собой детей: в первый раз ее попросил отец для сына, а во втором – дедушка для внука. "Это не было добровольным жестом, и офицеры не ходили для этого в школу", - заключили представители корпуса.