Испанские родители заплатят 540 евро за то, что их сын 320 раз пропустил школу

Суд Понтеведры обязал местную пару выплатить 540 евро штрафа за то, что они позволили своему 12-летнему сыну 320 раз пропустить занятия в школе.

Как сообщает издание La Voz de Galicia, у школьника было более 160 пропусков без уважительной причины в период с января по апрель 2016 года. При этом в судебном постановлении отмечается, что родителям было об этом известно, и они ничего не предприняли. Также сообщается, что органы по делам несовершеннолетних предупреждали пару о возможных последствиях их бездействия.

Суд ознакомился с показаниями преподавательницы и директора учебного заведения и пришёл к заключению, что родители пренебрежительно относились к своим обязанностям по обеспечению школьного образования для ребёнка, за что заслужили наказание.

Пара будет выплачивать штраф в пять этапов по 90 евро.