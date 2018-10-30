Испанка заплатит 3650 евро штрафа за критику кафе на Facebook

Подсудимая опубликовала на Facebook комментарий, где в нелестных выражениях раскритиковала владелицу кафе, которая взяла с неё 25 центов за кусок хлеба, предназначавшийся её ребёнку. В сообщении она рассказала, что попросила хлеб для своей годовалой дочери, и с ней «ужасно» обращались и «смотрели так, как будто она им всю жизнь должна за шматок хлеба для ребёнка». Клиентка также называла владельцев заведения «крысами» и «нищебродами».

Владелица кафе заявила, что этот комментарий унижает её достоинство, и в ответ на это недовольная клиентка отредактировала текст, убрав оскорбления, но добавив, что «даже нищий не отказал бы в куске хлеба ребёнку».

В суде женщина заявила, что её сообщения не носили оскорбительного характера и не преследовали цель принизить чьё-либо достоинство, а также она пыталась сослаться на свободу слова.

Приговор, к тому же, гласит, что женщина должна рассказать о решении суда на Facebook.