Комарке Альто-Михарес в Кастельоне грозит «вымирание»

Комарка Альто-Михарес в Кастельоне демонстрирует самые низкие показатели рождаемости и самые высокие показатели смертности в Валенсийском сообществе. За последний год в районе зафиксирована наибольшая убыль населения.

Полгода назад показатели рождаемости в Альто-Михарес составляли 4,2 новорождённых на 1000 человек, а смертности – 20,4 на 1000 жителей. К ним добавилась и другая неутешительная статистика: комарка лидирует по сокращению числа компаний, что уменьшает надежды на восстановление численности населения с помощью создания новых рабочих мест.

В первых двух кварталах 2018 года в комарке числилось на 6,3% компаний меньше чем в прошлом году. Схожий показатель в 6,2% наблюдается в комарке Лос-Серранос в провинции Валенсия. Также более чем на 5% сократилось число компаний в Рибера-Баха, Альто-Маэстрасго и Бахо- Маэстрасго.

По сокращению количества предпринимателей Альто-Михарес также находится на первом месте в регионе. Во втором полугодии их стало почти на 5% меньше по сравнению с началом года и на 11% меньше по сравнению с предыдущим годом.