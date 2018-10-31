Два акробата побили рекорд скорости на лестнице собора в Жироне

Изначально подъём был запланирован на полдень субботы, но из-за погодных условий его пришлось перенести. Таким образом, рекорд был поставлен в разгар праздника Святого Нарцисса 29 октября. У стен собора собралось большое число зрителей, чтобы узнать, смогут ли перуанцы побить рекорд братьев Гианг из Вьетнама, которые в 2016 году прошли 90 ступенек за 52 секунды. По условиям, нужно вложиться в минуту и преодолеть за это время как можно больше ступенек.

Наверху рекордсменов ждали епископ Жироны и представители местных властей, которые поздравили новых рекордсменов и вручили им медали.

Во время подъёма судьи внимательно следили, чтобы акробаты не останавливались, и замеряли время с помощью секундомеров. Кроме того, у собора были установлены видеокамеры, и по требованию организации, размер и число ступенек были измерены приглашённым экспертом.