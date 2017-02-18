Испания заняла предпоследнее место в Европе по числу работающих пенсионеров

Крайне немногие жители Испании в возрасте старше 65 лет остаются экономически активными: по данным Евростата, только 4,9% представителей возрастной категории от 65 до 69 лет продолжают работать. Это значительно меньше, чем в прочих странах Европы: среди своих соседей по региону страна занимает по данному показателю предпоследнее место. Только в трех странах ЕС на 100 человек число работающих представителей данной группы оказалось ниже 5: в Бельгии (4,9%), Испании (4,9%) и Венгрии (4,6%). В среднем по Евросоюзу эта цифра составляет 11,7%. В Германии и Финляндии она превышает 14%, в Португалии достигает 18,2%, а в Великобритании и Швеции – 21%. Самой высокой отметки этот показатель достигает в Эстонии, где работают по меньшей мере 29 из 100 человек в возрасте от 65 до 69 лет. Выше среднего по региону оказались и результаты Нидерландов, Кипра, Дании, Литвы, Румынии, Латвии и Ирландии. Менее 10% данный показатель составляет в Австрии, Италии, Франции, Люксембурге и других странах Восточной Европы, например, Польше и Болгарии.

Как пишут авторы блога VidaCaixa банка Caixabank, Испания наряду с Германией, Данией, Ирландией, Италией и Португалией входит в число стран с наиболее поздним выходом на пенсию. Главное отличие заключается в том, что в стране не слишком распространена идея продолжения трудовой деятельности параллельно с получением пенсионных выплат. Кроме того, для того, чтобы получить возможность выйти на пенсию и получать ее в полном размере, испанцы должны отработать меньшее количество лет. Во многих государствах эта цифра составляет более 40 лет.

«Материальный и психологический барьер в 65 лет был принят обществом несколько десятилетий назад как барьер, обозначающий переход к отсутствию трудовой активности, когда прекращается отчисление средств в пенсионный фонд и приходит время ими пользоваться», отмечают авторы доклада, составленного Фондом сберкас (Funcas).

Представители Института экономических исследований (IEE), в свою очередь, считают необходимым «поиск эффективных механизмов продления периода трудовой деятельности». Эксперты напомнили, что правительство делает ставку на данную меру как одну из необходимых гарантий устойчивости пенсионной системы.

С точки зрения представителей Общества предпринимателей (Círculo de Empresarios), основной мерой должно стать отсутствие поощрения досрочного выхода на пенсию и развитие добровольного продления срока трудовой активности и после преодоления отметки в 67 лет, что соответствует росту ожидаемой продолжительности жизни, более позднему выходу на рынок труда и повышению степени автоматизации рабочих мест. Кроме того, специалисты порекомендовали увеличить число лет стажа, на основе которых рассчитывается пенсия, а также пересмотреть размер последней в зависимости от уровня продуктивности работника, поспособствовать развитию частных накоплений и таким образом постепенно перейти на смешанную систему выплат.